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內地增44本土病例 廣東停跨省團隊遊

2021-12-09 列印
　　內地前天新增四十四宗新冠肺炎本地病例，內蒙古呼倫貝爾市佔三十四宗，其餘分佈在浙江、黑龍江及上海。廣東省全省上周五起，暫停跨省團隊旅遊及「機票加酒店」業務，廣東省文旅廳表示，是嚴格執行跨省旅遊熔斷機制，待全省全部轉為低風險地區後，各旅行社及網上旅遊企業可自行恢復經營。

　　廣州市白雲區新冠肺炎疫情防控指揮部通報，發現一宗入境人員隔離期滿，返穗居家隔離期間，核酸檢測結果呈陽性，該名人員從上海入境。



　　國務院聯防聯控機制於昨天在北京召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭強調，元旦、春節期間疫情防控，事關北京冬奧會成功舉辦。疫情防控重點是守住國門、外防輸入；她指老年人是易感高危人群，要做到應接盡接，提高接種率。

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