社福機構經常性資助削1%

歐霸C組形勢緊湊，最後一輪前四隊都有機會爭首兩名出線資格，而榜首的李斯特城形勢最好，今仗作客擊敗拿玻里便可篤定首名晉級十六強。狐狸為備戰今仗出線生死戰，於上仗英超收起射手占美華迪，養精蓄銳在今仗撕破拿玻里防線，客勝三點二五倍可捧。（Now643台周五凌晨1:45直播） 狐狸賽前以八分高踞C組榜首，領先莫斯科斯巴達和拿玻里一分，與榜尾的歷基亞亦只差兩分，為免「臨尾香」領隊羅渣士特別於上場英超作客1:2不敵阿士東維拉時收起射手占美華迪，尼日利亞前鋒伊恩拿祖亦僅後備上陣四分鐘。華迪今季英超入九球，是球隊首席射手，而伊恩拿祖是球隊歐霸主力共交出三次助攻，包括主場2:2賽和拿...

2021-12-09