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社福機構經常性資助削1%

2021-12-09 列印
　　政府昨日去信通知一百六十多個資助社福機構，將於下個年度削減經常性資助百分之一，涉及二億元資助。香港社會服務聯會表示失望，強調資助機構在營運和服務提供均面對困難。勞工及福利局局長羅致光表示，政府明年的整體經常性開支撥款將削減百分之一，在社會福利開支上，只有綜援及長者生活津貼等的撥款毋須削減，明白社福機構面臨的挑戰，冀能適應今次資源削減。

　　社聯指，社福界過去大半年一直向政府表達削資將對機構營運造成很大影響，該會期望削資只是短暫性質，以避免對服務帶來長遠的影響；而資助社福機構會嘗試透過節流應付削資，盡力減低對服務使用者的影響。



　　社署指社會福利開支應進入整固期，聚焦落實各項改善措施，維持資源用得其所。

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