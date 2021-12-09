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咬甩趙家賢耳 被告罪成候判

2021-12-09 列印
　　前年十一月初於太古城中心外，中年漢陳真涉嫌突然拿刀襲擊多人，該區時任區議員趙家賢上前勸阻時遭咬甩左耳，陪審團昨一致裁定被告陳真兩項蓄意傷人罪及一項普通襲擊罪成，另以六比一大比數裁定被告餘下一項蓄意傷人罪成。法官張慧玲押後至明年二月九日判刑，其間提到「（被告）一定要坐監㗎啦」。

　　張官昨引述趙家賢證供，指被告案發時曾對趙說「我認得你，你係議員嘛」，片段亦顯示被告住宅大堂貼上了趙家賢海報，而被告則否認曾出此言；張官補充陪審團須考慮被告當時是否神智不清，如被告「腦海一片空白」，能否說出上述說話。



　　張官提到事主溫浩倫受襲後送院時昏迷指數低，送到深切治療部插喉治理，傷口需要聯多針；其妻梁碧琪背部身中五刀；趙家賢左耳廓遭咬甩，重新駁回終不果。張官指被告醉酒自招，並非辯護理由。

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