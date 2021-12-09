97後出生港人無緣申BNO

英國有議員倡議擴大英國國民（海外）護照、即BNO簽證計劃的法案，讓一九九七年回歸後出生的香港人可申請BNO，但不獲英國政府採納。中方曾批評英方干涉中國內政及香港事務，是損人不利己，注定失敗。英國下議院審議有關《國籍與邊界法案》修正案，有份提出的保守黨議員祈達文希望擴大BNO，允許在九七年七月一日後出生的香港人，只要父母其中一方持BNO，亦可申請BNO簽證移居英國，目的是讓受壓迫的年輕港人更有保障。但英國政府拒絕相關修訂建議，有移民部門官員稱修正案有多項問題，包括不設年齡限制，範疇又可延伸到從未踏足香港的人；又強調一九九七年後出生的港人，仍可透過工作假期簽證或學生簽證到英國。