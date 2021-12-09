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林鄭：政府做得好反降低投票率

2021-12-09 列印
■林鄭表示選舉投票率的高低沒代表性，強調毋須過份擔心。
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　　新一屆立法會選舉將於本月十九日舉行，為方便內地港人免檢疫回港投票，政府首次在三個邊境設立票站。報名登記昨日截止，共有約二點二萬人登記，佔十一點一萬個名額約一成九。特首林鄭月娥接受內地《環球時報》專訪時表示，選舉投票率的高低沒代表性，強調毋須過份擔心。她解釋，投票率受許多因素影響，形容有一種說法指，政府工作做得愈好、公信力愈高，投票率反而降低，因民眾沒強烈訴求選出議員監督政府。

　　但全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，政府表現，並非影響投票率的最重要因素。他強調，今次選舉，並沒激進反對派參加，若然建制派或愛國愛港支持者認為必定勝出，不出來投票，將會影響投票率。



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