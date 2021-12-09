﻿未來10年建逾42萬房屋﻿﻿ 三分二公屋須待五年後始供應﻿

政府昨日發佈《長遠房屋策略二○二一周年進度報告》，預計未來十年，可提供四十二萬二千八百個單位，公私營房屋比例維持七三比，其中公屋供應約為三十萬個，政府已覓得足夠土地，滿足公營房屋需求，預計首五年能落成三分一，其餘在後五年落成。公屋聯會批評供應「頭輕尾重」，公屋平均輪候時間預期不久會「破六」。運輸及房屋局局長陳帆表示，未來十年，政府的總房屋供應目標是四十二萬二千八百個單位，公私營房屋比例維持七三比，其中公營房屋供應目標為三十點一萬個，包括二十一萬個公屋或綠置居單位，以及九點一萬個其他資助出售單位。而政府已覓得三百五十公頃土地，滿足未來公屋供應需求，預計其中三分一公營房屋單位在五年內落成，三分二則在其後五年落成。被問及為何首五年公屋落成量較少，陳帆強調政府會盡量壓縮建造過程。陳帆說，政府將重建石籬中轉屋、房委會四個工廠大廈，以及西環邨和馬頭圍邨，預計可提供約一萬四千個單位。此外，明年會有四千多個過渡房屋單位落成，其後一年會有逾一萬個。報告亦估算，居於不適切居所住戶數目升至十二點七一萬個，較去年增加五千一百個，增幅達百分之四點一，當中就「劏房」戶佔約七成三。至於私營房屋供應，陳帆指未來十年目標為十二點九萬個單位，會爭取透過賣地及鐵路物業招標，為市場提供十萬個單位，再加上其他私人發展項目，相信能滿足供應。在未來三至四年，當局預計一手私人住宅供應量為九點四萬個，較去年稍為增加二千個。陳帆歡迎新世界資助房屋此外，新世界成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，日前提出發展非牟利私人資助房屋項目，以市價五至六折出售，陳帆指歡迎有關提議，但暫不公開會否提供補地價優惠等，亦歡迎其他公司仿效。公屋聯會總幹事招國偉認為公屋供應繼續「頭輕尾重」，現時公屋平均輪候時間已升至五點九年，預期不久會「破六」，期望加快建屋。