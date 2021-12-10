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菲傭智鬥綁匪 救女少主逃出參竇

2021-12-10 列印
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        八鄉大窩村上演一幕菲傭智鬥綁匪案件。兩名大漢在港島貝沙灣當街擄走一名菲傭和其女少主，帶到八鄉大窩村一個破爛的貨櫃箱內禁錮，當看守的綁匪短暫離開，菲傭情急智生，攜女少主爬上貨櫃箱頂，被附近村民救出，結束這一場維持三個多小時的綁架事件。
　　警方接報到場，拘捕一名疑匪，正追緝其他在逃犯人。據悉，十九個月大的「太子女」，父親是日本人，在港經營一家連鎖壽司店。菲傭勇救女少主的行為，受到讚揚。有外傭僱主組織認為，外傭質素，有好有壞，但提醒僱主，將心比己，如何對外傭，也會令外傭如何對家人，故此，僱主應愛護外傭，當外傭為家庭一份子，才可換來外傭投入服侍家人。

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