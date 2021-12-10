上學途中遭兩綁匪標參 菲傭及女少主藏貨櫃﻿

港島貝沙灣發生綁架案！一名菲傭前日早上攜同十九個月大的壽司店「太子女」上幼稚園時，突遭兩名男子攔路，並挾持上車，帶到八鄉大窩村一個破舊貨櫃，慘成肉參。幸菲傭機智，趁一名看守綁匪短暫離開，自行揭開頭套及鬆開索帶，爬上貨櫃頂，厲聲呼救，驚動附近村民前來營救，合力將兩人救下，主僕被綁僅三小時逃出生天。警方拘捕一名男子，疑與這宗綁架案有關。前日早上八時許，於港島南貝沙灣工作的菲傭，帶着十九個月大的女少主回幼稚園，行經域多利道港燈電站對開時，兩名大漢從一輛黑色私家車跳下，強行將主僕兩人帶上車，有途人見狀，疑有人被擄走，大驚下立刻報案，惟車輛高速往數碼港道方駛去，逃去無蹤。據悉，主僕被帶到八鄉大窩村一個黃色貨櫃，現場環境所見，上址堆滿離物，周遭破爛，內擺放了木梯、膠桶等工具，非常混亂。據了解，兩人慘成肉參，被笠上頭套，雙手綁上索帶，遭到禁錮，其間有人在場監視。事發近三小時，約十一時許，「睇水」綁匪一度離開，菲傭立即把握時機，掙脫索帶，鬆開頭套，抱着少主，疑以椅子墊腳，經貨櫃箱的抽氣扇位爬出，走上貨櫃頂，大聲向外呼叫。有村民聞聲而至，見兩人疑遭綁架，即合力將兩人救下。據悉，有目擊者見有男子一度折返貨櫃，爬上櫃頂，與菲傭拉扯圖搶走女少主，兩人在櫃頂糾纏，此時有途人走前營救，疑人見事敗，落荒而逃。警趕至救人 拘42歲男警員接報趕到大窩村，兩人手部輕微紅腫，經送院檢驗後出院，暫無大礙。據了解，女童家住貝沙灣，父親為日本人，在香港經營一家壽司店。警方將案件列作企圖綁架。為追查在逃疑犯的下落，警方除翻看大窩村村口的閉路電視錄影片段外，又出動警犬及飛行服務隊於現場一帶作陸、空搜索，同時派出鑑證科人員在貨櫃套取指模。經調查，警方昨於上水古洞拘捕一名四十二歲中國籍男子，疑與案件有關，並在河上鄉近馬草壟路發現懷疑用作「標參」的黑色私家車，車上空無一人，有人員以大型帳篷蓋該遮車輛，在內蒐證。據悉，有人指車輛屬附近村民擁有，早前將私家車借予友人，惟對方再將車借出，不排除有人借車犯案，警方仍調查事件。