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「港康碼」今起登記 研「紅黃綠」標準

2021-12-10 列印
　　本港與內地通關在望，「香港健康碼」今日起接受市民登記。政府早前表示，只有取得「綠碼」者，才可免檢疫進入內地。據悉，當局正研究「紅、黃、綠」碼的標準，通關後本港若出現確診，確診者所屬大廈人士會被列為「紅碼」；而其所居住的地區，則可能列為「黃碼」。
　　「香港健康碼」今早九時開放系統，供市民申請帳戶，先熟悉使用，為中港通關作準備。《星島日報》引述消息指，衛生署正研究「紅、黃、綠」碼的標準，兩地通關後，若出現確診個案，列為未能通關的區域，會較現時的強制檢測闊。其中居於確診者所屬大廈的人士，會被列為「紅碼」；居於所屬屋苑，則肯定會列為「黃碼」；消息指，當局考慮將「黃碼」擴至確診者居住的地區，但目前仍確實研究範圍。

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