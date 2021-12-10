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港增七輸入個案 已打針染變種病毒

2021-12-10 列印
　　本港昨天新增七宗新冠肺炎輸入個案，全部帶有變異病毒株，並已完成接種疫苗，包括一名外傭。此外，因應愛沙尼亞和烏干達確認發現Omicron個案，政府於周日凌晨零時起將該等地區指明為高風險A組指明地區，於二十一天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。
　　在輸入個案中，一名三十九歲男病人居於壽臣山壽山村道一獨立屋，於上月二十二日前往丹麥，本月初從德國經英國抵港，抵港後第三天檢測結果呈陽性，他於潛伏期在港曾到訪的地點要強檢。另一名三十九歲男病人居於太古城寶山閣，於上月二十日經德國前往捷克，其後從捷克經德國抵港，檢疫期間檢測結果呈陽性；他在香港海洋公園萬豪酒店工作，他於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪地點要強檢。

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