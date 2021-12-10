  • 2021年12月10日 星期五
  • 22º
  • 65%
熱門： 港康碼菠蘿包掟屎賞你遊尼加拉瓜

日報新聞 > 港聞

港人外遊意欲高 全球第二

2021-12-10 列印
　　疫情下，港人無法外遊，有網上旅遊公司發表調查指，近兩成受訪港人外遊意欲高昂，僅次於頭位的新加坡，位列全球第二。
　　該線上旅遊公司訪問了全球十二個地區，當中包括五百名香港旅客。結果顯示，隨着愈來愈多國家恢復旅遊，百分之二十五的受訪本港旅客到海外旅遊的意欲高昂，位列全球第二，僅次於新加坡的百分之三十五。同時，百分 之六十七受訪港人表示，計劃全情投入未來的旅行，不留任何遺憾，呈現一種「去到盡」心態。
　　旅遊達人項明生表示，若本港維持回港二十一日隔離期，則外遊成本太高，相信大部份人傾向留港消費。他指，隨着與內地通關在即，有旅行社詢問他何時回港，希望能合作做大灣區遊。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd