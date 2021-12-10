新冠疫苗 Omicron或達萬宗 口罩令場所擴大 英下周起入夜店須打齊針

全球現有五十七個國家和地區，錄得變種新冠病毒Omicron確診個案。因應Omicron個案急升，英格蘭收緊防疫措施，下星期三起，進入夜店及體育賽事等大型場合，必須持有完成接種兩劑疫苗的證明。英國增至約六百宗Omicron確診個案，衞生大臣賈偉德估計感染Omicron的真實人數或達到一萬人。英格蘭今天起擴大強制戴口罩規定至大部份室內場所，包括戲院和劇院；由下星期一起民眾可恢復在家工作；下星期三起，進入夜店及超過五百至一萬人的大型場合，例如體育賽事，必須持有完成接種兩劑疫苗的證明。英國獨立電視台取得一段攝於去年十二月倫敦封城期間的片段，可見一批首相府幕僚說笑表示要舉行聖誕派對，引起廣泛批評。時任首相發言人斯特拉頓宣佈辭去現時在政府的顧問職務並致歉。首相約翰遜稱理解國民的憤怒，但強調當時並無違規開派對，已下令徹查。同時，英超球隊熱刺共有八名球員和五名職員確診，原定昨晚主場對雷恩的歐協聯賽事取消。另一支昨晚踢歐霸盃的球隊李斯特城，亦有七名球員確診，未能隨隊作客意大利鬥拿玻里，但李斯特城未要求賽事改期。澳洲副總理「中招」另外，澳洲副總理喬伊斯在美國華盛頓訪問期間，對新冠病毒檢測呈陽性。他指相信自己在本周較早時訪問英國期間被感染；目前出現輕微的流感症狀，將至少隔離十天。美國疫情嚴峻，過去一星期平均每日新增逾十一萬宗感染個案，美國疾控中心估計美國到明年一月，可能有多三至四萬人死亡。丹麥新冠疫情持續升溫，單日確診數目逾六千宗創新高。女首相宣佈，自周五午夜起將關閉餐廳及酒吧且暫時停售酒類。