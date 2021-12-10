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聯合療法獲內地註冊

2021-12-10 列印
　　國家藥品監督管理局前天應急批准，騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司的新冠病毒中和抗體聯合治療藥物「安巴韋單抗注射液」，以及「羅米司韋單抗注射液」註冊申請，為內地首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯合治療藥物，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和十二至十七歲青少年新冠患者。
可降死亡風險八成
　　該款聯合治療藥物由清華大學、深圳市第三人民醫院及騰盛博藥合作，研發時間不到二十個月。最終臨牀試驗結果顯示，這套聯合療法能夠降低高風險新冠門診患者住院和死亡風險八成，無論早期即開始接受治療（徵狀出現後五天內），還是晚期才開始接受治療（徵狀出現後六至十天內）的受試者，住院和死亡率降低均顯著降低。
　　此外，內地前天新增六十宗本地確診個案，內蒙古呼倫貝爾市佔四十二宗。

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