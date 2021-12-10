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香港人才競爭力 亞洲首位

2021-12-10 列印
　　位於瑞士洛桑的國際管理發展學院發表《2021年IMD世界人才競爭力報告》，指香港今年人才技能及競爭力水平在亞洲排名首位，至於全球則排十一位，比去年上升三位。
　　報告比較全球六十四個經濟體的人才技能及競爭力水平，以投資與發展人才、吸引與留住人才等為主要準則，各設有獨立排名。其中香港排十一位，比新加坡高一位，在亞洲區排第一。至於排頭十位的經濟體全為歐洲地區，依次為瑞士、瑞典、盧森堡、挪威、丹麥、奧地利、冰島、芬蘭、荷蘭及德國。至於兩岸方面，中國排第三十六，較去年升四位。

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