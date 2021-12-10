疫情持續受控，紅館、伊館等表演場地已陸續有各項演出。有表演業界人士表示，當局正就擴大「疫苗氣泡」的適用範圍至表演場地諮詢業界，若規定演出者和入場人士都須接種新冠疫苗，相信業界會支持，但希望新規定只適用於未開售的演出。康文署向傳媒表示，政府日前已預告，考慮在適當時候擴大「疫苗氣泡」適用範圍，推動市民接種疫苗，就此署方正了解業界，包括康文署表演場地租用者及相關人士的關注。香港現場演出及製作行業協會顧問謝嘉豪指，若規定演出者和入場人士都須接種新冠疫苗，相信業界會支持，但認為不應追溯在政策公佈前已經購票的人士，新規定應只適用於未開售的演出。當局亦要考慮有醫學理由不適合打針的人士，或十五歲以下的兒童是否可獲豁免。就紅館可能有逾一萬名觀眾入場，他料檢查入場人士接種紀錄的工作不會太費時，外國亦有演出只准已打針的人士入場。何栢良：助推動市民打針港大感染及傳染病中心總監何栢良贊成相關做法，認為有助推動市民打針，強調疫苗有助減低病毒傳播風險。他又認為，現時本港有空間為更多市民接種第三針新冠疫苗，再加上市民已熟習接種安排及流程，建議政府加快讓更多適合的市民打針。何栢良引用輝瑞藥廠最新公佈的初步實驗室數據指，接種第三劑後的抗體水平，較第二針高二十五倍，能中和Omicron病毒，故認為若接種第三針輝瑞疫苗（復必泰），應可預防感染Omicron病毒。此外，旅發局本月三十一日晚在西九文化區舉辦「香港跨年倒數演唱會」，所有觀眾均須在港完成接種新冠疫苗，入場要用「安心出行」。