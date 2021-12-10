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美股中段跌64點

2021-12-10 列印
　　美股本周持續反彈，投資者需消化升幅，杜指中段報三五六九○點，跌六十四點；納指則報一五七一八點，跌六十八點。
　　滙控美國預託證券價格見四十五點三三港元，升零點零三港元；騰訊則見四百九十六點九四港元，跌二點六六港元。

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