  • 2021年12月10日 星期五
  • 22º
  • 65%
熱門： 港康碼菠蘿包掟屎賞你遊尼加拉瓜

日報新聞 > 港聞

廉署拘三人涉煽惑投白票

2021-12-10 列印
　　廉署拘捕三人，涉嫌煽惑他人在立法會選舉中投白票。被捕的兩男一女涉嫌透過互聯網轉載帖文，煽惑市民在立法會選舉中投白票，廉署於行動中檢走數部手提電話，三人獲准保釋候查。
　　調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。廉署完成調查後，會向律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd