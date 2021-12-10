全球首發 中大港大聯合研究 欠缺「青春雙歧桿菌」減低抗體水平 85%港人缺乏 日常生活難攝取

中大及港大聯合研究發現，腸道益生菌會影響接種新冠疫苗後的抗體反應

「青春雙歧桿菌」存在於人體腸道內，但數量會隨著年齡、飲食習慣、壓力及使用抗生素下降，一般成年後就會開始減少

中大及港大聯合研究發現，腸道益生菌會影響接種新冠疫苗後的抗體反應。研究在21年4至8月進行，招募近140名已接種兩劑新冠疫苗的成年人，收集他們接種第二劑疫苗後的血液和糞便樣本，了解抗體水平及腸道微生態狀況。研究團隊表示，半數人抗體水平不符合預期，對照「青春雙歧桿菌」含量數據，證實腸道內的「青春雙歧桿菌」水平，與疫苗成效有正比關係。甚麼是「青春雙歧桿菌」?此菌向有「益生菌之王」美譽，它乃人體益生菌的一種，以往早已有研究發現，它主要存在於16歲至45歲人士的健康腸道內，其存在時期，正是人體最年輕的階段，故將之冠上「青春」之名。人體腸道內若存有足夠的「青春雙歧桿菌」，可幫助腸道內的菌種達到平衡，建構平衡的腸道微生態。原因是「青春雙歧桿菌」的功能眾多，包括能產生乙酸和乳酸，抑制病菌的有害發酵，並促進腸胃蠕動，令人體正常排便。研究顯示青春雙歧桿菌具屏障作用，能阻擋病原，故可使外來致病菌無法定殖於腸道內。是次研究能引證精準調節腸道微生態將成為提升新冠疫苗成效及安全性的新方向，並可提高疫苗成效及增強保護力。近85%港人缺乏青春雙歧桿菌中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，青春雙歧桿菌是調控免疫力的好菌，在出生後便存在於人體腸道內，但會隨着年齡、飲食習慣、壓力、使用抗生素而下降。早前有研究發現，近85%港人腸道內缺乏這種細菌。不過，這種細菌難以透過日常飲食攝取，市面上僅有小量含有青春雙歧桿菌的益生菌配方產品，患有長期病患例如糖尿病、肥胖的長者，可考慮服用，以提高新冠疫苗的中和抗體水平。港大醫學院公共衞生學院助理教授黃世萬說，人類的腸道細菌含有鞭毛等成分，可作為天然助劑促進抗體產生，也可製造短鏈脂肪酸等代謝物，增加免疫細胞的新陳代謝，如燃料般支持製造抗體所需的能量，青春雙歧桿菌就是其中一種。中大醫學院院長陳家亮表示，是次研究是全球首次在人體證實青春雙歧桿菌可加強新冠疫苗的成效，適當補充可提高體內抗體水平，調節腸道微生態的方式安全、健康、副作用少，有助減少對藥物的依賴，勢將成為提升疫苗效用及安全的嶄新方向。中大會繼續研究服用青春雙歧桿菌對疫苗成效的影響，預料明年可發布成果。小心選擇適合自己的益生菌補充劑研究團隊提醒，市面上含有「青春雙歧桿菌」的益生菌配方產品寥寥可數，箇中原因是此益菌比較脆弱，要維持它的活菌量便需要特別的鎖菌技術，所以大家在選擇益生菌補充劑時需加倍留意其成份說明。應小心揀選及留意每款產品的成分。