「美華」﻿被女保安趕出門﻿ ﻿入稟申索業權及賠償﻿

聾啞人士美華被女保安阿娟趕出家門事件，近日引起社會關注，美華昨入稟高等法院控告阿娟，美華指自己當年曾支付十萬元，贊助父親陳國購入當時售價為逾二十六萬元的單位，希望按比例向法庭申索單位百分之三十八點二八的業權，亦希望法庭委任她或其他人，可與現時為陳國唯一遺產執行人的阿娟，成為陳國遺產的共同執行人。美華希望法庭頒令禁制阿娟作出任何阻止美華居於單位的權利，裁定阿娟只是為美華託管單位，以及有關賠償等。原告為陳美華，被告為死者陳國的唯一遺產執行人蕭榮娟。入稟狀指，原告陳美華是死者陳國的親生女兒，陳美華為聾啞人士，原與父親陳國二人一同居住在李鄭屋邨第五座禮讓樓二一〇九室。被告蕭榮娟則是禮讓樓的保安員之一，與陳國沒有任何關係。入稟狀續指，死者陳國在二○一七年十一月二十九日的遺囑寫明，把涉案李鄭屋邨禮讓樓二一〇九室賦予被告，亦委任被告為其遺產執行人，而陳國在立下遺囑二十三日後離世。遺產承辦處及後頒令委任被告為死者陳國的唯一遺產執行人，而被告在二○一九年九月十二日，利用她作為陳國唯一遺產執行人的權力，把涉案單位轉歸自己名下，令她成為死者陳國遺產的唯一受益人。曾贊助父親10萬元買樓根據死者陳國與房屋署在二○○二年五月十七日的轉讓契據所指，陳國以二十六萬一千二百元購入涉案李鄭屋邨禮讓樓二一〇九室；而陳美華在二○○二年五月十四日交出十萬元贊助父親陳國購入單位，陳國口頭曾指女兒陳美華可按她支付的比例，而擁有涉案單位的所有權權益，故提出陳國應佔有涉案單位百分之六十一點七二的業權，陳美華則應佔有涉案單位百分之三十八點二八的業權，希望申索單位百分之三十八點二八的業權，要求法庭委任陳美華與蕭榮娟，成為死者遺產的共同執行人。另外，蕭榮娟在今年九月把陳美華驅逐出涉案單位，令陳只好睡在單位外門階，傳媒近日報道有關事件。陳美華指蕭榮娟的驅逐行為屬違法，令陳蒙受損失，另就被驅逐出家門事件索賠。