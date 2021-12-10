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兩校爆上呼吸道感染 病徵與新冠相似須強檢

2021-12-10 列印
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　　由於兩所學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。政府要求於指定期間曾身處秀茂坪寶達邨達欣樓地下B&C翼香港學生輔助會寶達幼兒園（見圖），以及藍田啟田道七十一號藍田（西區）社區中心六樓基督教香港信義會靈安幼兒學校的人士，須於明日或之前接受檢測。
　　另外，衞生防護中心昨日調查旺角一所幼兒中心爆發的上呼吸道感染個案，涉及十九名學童，年齡介乎五至二十四個月大；以及一名職員。他們自十一月十九日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等。其中十八名病人已經求醫，當中七人須入院，其中四人經治療後已出院。

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