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業主上門探訪　揭母子自縊亡

2021-12-10 列印
　　土瓜灣譚公道兆豐閣發生雙屍案。昨晚九時許，警方接獲一名女子報案，指一男一女租客失蹤一星期，於是登門探訪，豈料無人應門，而且單位內傳出惡臭，擔心發生意外。消防員到場破門入內，發現一男一女在單位內自縊，當場證實死亡。消息指，二人為母子關係，女死者年約六十歲，在房中窗邊自縊，而男死者四十多歲，則在客廳自縊。由於二人身上已出現屍斑，相信已死去一段時間，警方正調查事件二人輕生原因。

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