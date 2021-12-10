國泰指，將於明年一月開始試行計劃，初步主要運作往來香港與洛杉磯的載貨波音777客機機隊，試驗計劃預計為期四至五個月，完成執勤後回港檢疫，才能重返社區。
國泰擬試新編制 部份機師改駐洛杉磯
國泰指，將於明年一月開始試行計劃，初步主要運作往來香港與洛杉磯的載貨波音777客機機隊，試驗計劃預計為期四至五個月，完成執勤後回港檢疫，才能重返社區。
菲傭智鬥綁匪 救女少主逃出參竇
八鄉大窩村上演一幕菲傭智鬥綁匪案件。兩名大漢在港島貝沙灣當街擄走一名菲傭和其女少主，帶到八鄉大窩村一個破爛的貨櫃箱內禁錮，當看守的綁匪短暫離開，菲傭情急智生，攜女少主爬上貨櫃箱頂，被附近村民救出，結束...
2021-12-10
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英加官員不出席冬奧 中方：站奧林匹克對立面
英國及加拿大相繼跟隨美國，宣佈將不派任何大臣或官員出席明年二月舉行的北京冬季奧運。北京外交部發言人汪文斌批，美澳英加站在奧林匹克大家庭對立面，又指「中方原本就無向有關國家發出邀請」。他強調，所謂的「連...
2021-12-10
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緬軍傳槍殺村民再燒屍 死者包括14歲少年
緬甸軍人被指在西北部一個村莊圍捕十一人，當中包括十四歲少年。消息指軍方先向他們開槍，再縱火燒屍。有關焦屍影片在網上瘋傳，引發外界憤怒。暫時無法獨立確認這些畫面或照片的真實性，而十一名村民如何死亡的說法...
2021-12-10
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二手屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並錄用家承接。世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角和富中心5座中層D室，面積788方呎，三房間隔，座向南面，望園景，獲區外換樓客承接，議價後以1500萬易手...
2021-12-10
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失業救濟初領減4.3萬 美股續造好 杜指升31點
美股本周持續反彈，投資者需消化連續三個交易日升幅，杜指周四早段曾回落177點報35577點；納指跌146點報15640點；標指則跌25點報4675點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35786點，升31點...
2021-12-10
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丹尼斯+京治開火 「福特戰」夠屈
周五英超「福特」戰，賓福特主場迎戰屈福特。主隊排名較高，近況卻持續下滑，今仗又有射手艾雲東尼確診新冠肺炎缺陣，反觀屈福特近三仗連敗給曼城等前列份子實屬非戰之罪，而且表現其實不差，尤其一對箭頭艾曼紐丹尼斯和祖舒亞京治貢獻不少士哥，此消彼長下一於冷敲三點五倍客勝。（Now621台周六凌晨4:00直播） 賓福特近六輪英超僅一勝二和三負，排名跌至第十五位。該隊戰績下滑，與後防欠穩有關，之前面對尾二的紐卡素和尾三的般尼都要失三球，近六仗只有1:0小勝愛華頓一戰成功保住清白身，合共失掉十二球，場均失兩球之多。守不穩，賓福特攻又欠銳。射手艾雲東尼近三場英超兩次有士哥，原本狀態正勇，...
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ASMR專用真無線耳機
近年有關ASMR（自發性知覺經絡反應）的治瘉系聲音及影片在網上大行其道，並充斥着各大串流音樂及影視平台，所謂ASMR即是由聽覺感知到特定聲音所觸發的多種自主反應，如刮黑板的聲音、紙張摩擦聲、鍵盤打字聲...
2021-12-09
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難得放假單拖逛商場 姜皓文不停做低頭族問老婆意見
上月尾剛度過55歲生日的姜皓文（黑仔），近年影、視兩邊忙，日前見他難得冇工作在身；休閒地一個人到商場逛街，不過老婆殷寧未有陪伴左右。黑仔睇鞋又買蛋糕，不知是否問老婆意見，只見黑仔全程不時做「低頭族」；...
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社論——煽動拒用「安心」無良 須抽出嚴懲
社會上下抗疫兩年，難言完全擺脫新冠病毒的困擾，大家還要盡己之力，一同內防反彈，其中使用「安心出行」進入表列處所，既是抗疫法例明文規定，實際上亦具有追蹤病毒的效用。觀乎此，對於有通訊軟件群組竟暗中煽動他人拒用「安心出行」，讓人匪夷所思。警方展開拘捕行動，可以遏止歪理散播，亦起阻嚇作用。被捕的通訊軟件群組管理員和成員，除了提倡反對使用「安心出行」，又鼓吹不要接種疫苗，更呼籲市民於上月及昨日參與未經批准的集結及三罷行動，他們發出的訊息之中，還涉鼓吹使用暴力破壞。初步來看，這個群組所作所為，涉及政治取向，圖聯結想法相同的人，作出反對政府的行動，但連用於抗疫的「安心出行」也反對，便不...
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馬場浮世繪——莫雅睇好業界巨頭
馬會安排莫雅昨午做官方訪問，分析其國際賽戰馬的形勢。莫雅表示四駒當中，以力爭衞冕香港瓶的「業界巨頭」最具爭勝機會。他表示「業界巨頭」上年贏出香港瓶後，今年初期的表現不俗，五月時在法國一級賽根利錦標跑第...
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