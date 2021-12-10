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東周投資會 (2021-12-10)

日報新聞 > 港聞

國泰擬試新編制 部份機師改駐洛杉磯

2021-12-10 列印
　　有傳媒昨日報道，國泰航空正計劃試行新編制，要求部份駐港機師改駐洛杉磯，為期最多四個月，從而降低香港檢疫措施對業務運作的影響，以及減低航班取消及機組人員辭職的機會。國泰表示，「短暫延長執勤模式」讓駐港機師在一段較長的時期運作往來香港及外地的航班，唯期間不會進入本地社區，於執勤期結束返港後會接受政府規定的強制檢疫，強調此執勤模式只擬作為應變措施，並非國泰應對目前運作挑戰的長遠方案。
        國泰指，將於明年一月開始試行計劃，初步主要運作往來香港與洛杉磯的載貨波音777客機機隊，試驗計劃預計為期四至五個月，完成執勤後回港檢疫，才能重返社區。

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