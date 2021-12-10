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東周投資會 (2021-12-10)

日報新聞 > 港聞

羊村繪本案保釋上訴 五言語治療師被駁回

2021-12-10 列印
　　香港言語治療師總工會五名理事涉因發布羊村系列繪本，被控「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪。工會秘書伍巧怡早前在高院申請保釋被拒，她就此提出上訴，終審法院昨日拒絕其上訴許可申請。
　　該案由首席法官張舉能、常任法官李義及常任法官霍兆剛主理。工會秘書伍巧怡連同案中其餘四名同遭拒保釋的被告，即主席黎雯齡、外務副主席楊逸意、司庫陳源森及委員方梓皓，被控於二○二○年六月四日至二○二一年七月二十二期間，刊印、發佈或複製煽動刊物，包括三本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；引起對香港司法的憎恨等。

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