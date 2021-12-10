社會上下抗疫兩年，難言完全擺脫新冠病毒的困擾，大家還要盡己之力，一同內防反彈，其中使用「安心出行」進入表列處所，既是抗疫法例明文規定，實際上亦具有追蹤病毒的效用。觀乎此，對於有通訊軟件群組竟暗中煽動他人拒用「安心出行」，讓人匪夷所思。警方展開拘捕行動，可以遏止歪理散播，亦起阻嚇作用。被捕的通訊軟件群組管理員和成員，除了提倡反對使用「安心出行」，又鼓吹不要接種疫苗，更呼籲市民於上月及昨日參與未經批准的集結及三罷行動，他們發出的訊息之中，還涉鼓吹使用暴力破壞。初步來看，這個群組所作所為，涉及政治取向，圖聯結想法相同的人，作出反對政府的行動，但連用於抗疫的「安心出行」也反對，便不...

2021-12-10