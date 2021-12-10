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東周投資會 (2021-12-10)

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公務員學院成立 林鄭冀公僕成一國兩制重要力量

2021-12-10 列印
　　政府昨為公務員學院舉行成立典禮，特首林鄭月娥期望公務員是履行「一國兩制」、「港人治港」的重要力量；中聯辦副主任陳冬則期望公務員要擔當作為，事不避難。
        林鄭月娥指在院址啟用前，政府會提升公務員培訓署設施，並正進行院長招聘，爭取院長明年上半年到任。她又期望公務員成為維護國家安全的力量，亦要讓市民更好更快掌握政策情況。
        國務院港澳辦常務副主任張曉明在錄影講話中，指如何適應歷史轉變、時代進步和社會發展，更好地履職盡責，是當代香港公務員面對的共同課題。陳冬表示，公務員要擔當作為，善於破解矛盾，事不避難，亦要心中有民。

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