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東周投資會 (2021-12-10)

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維港泳月中舉行 退休公僕冀20分鐘完成

2021-12-10 列印
　　本月十二日便是新世界維港泳，賽事包括優悠組。其中六十歲退休公務員李成添自二○一一年賽事復辦以來，每年都會參加。有教練提醒，在賽前幾日不宜增加訓練量，以免身體勞損。
　　李成添指能夠置身維港是港人的驕傲，參賽是排戰自己。他期望能在二十分鐘內完成，而今次由灣仔金紫荊廣場游向尖沙咀星光大道，覺得風景很靚。
　　港隊游泳馬拉松教練麥浩然表示，今年氣溫較清涼，參賽者不宜太早脫下衣服，要保持熱身直至下水，而到現場時要爭取時間做熱身運動。

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