﻿「北都」料須增五成工程師﻿ ﻿業界促政府設法補空缺﻿

「明日大嶼」尚未填海，政府再宣佈建設「北部都會區」，預示未來二十年將持續有大型基建工程，需要大量建造業人員投入，行內預計須增加三至五成工程師人手。《星島日報》報道，建造業界質疑，以目前行內人力及培訓力度，工程人手勢將供不應求，屆時延誤及超支的情況或如「十大基建計劃」。為免重蹈覆轍，工程業界認為，政府需設法填補人才空缺，短期可減省現有複雜流程，以騰出人手應付其他項目，同時估算出本地建造業的生產力，及早預備人手。一八年特首林鄭月娥公佈「明日大嶼」計劃，當年已有工程業界預測，行內人手將不足應付該工程，整個計劃或需動用四十至五十萬名勞工。三年後，政府再宣佈發展北部都會區，佔地約三萬公頃，面積相等於三十個「明日大嶼」，可見日後將容納大量基建項目，惟建造業界更加憂慮人手不足的問題進一步加劇。香港工程師學會會長鍾國輝坦言，過去十多年工程項目時多時少，早已流失一批工程師，現時對初級工程師亦求才若渴，「有時飽死，有時餓死，加上少人入行，已經愈來愈難請人。」香港顧問工程師協會主席李兆江認同，現時行內人手緊絀，加上轉職速度快，如有突發工作，難以增添額外人手。香港建造商會行政總裁謝子華亦留意到，今年行內已流失不少工程師、監工，大部份為中年人士，「去年見不到這狀況，這幾個月好多人離港、移民。」他認為，現時狀況與○七年「十大基建計劃」相似，當年業內不少人經歷沙士後轉行，因人手不足，導致十大基建工程項目時間重疊，拖慢各工程進度，今次加上移民潮及工人老化，他坦言情況令人更加憂慮。翻查資料，當年十大基建一半工程延誤，超支逾五百七十億元。為向業界了解現時工程人手實際情況，鍾國輝透露，學會正進行一項調查，將根據政府工務工程項目數量，推算未來十年的人力需求。三跑填海工程為近年較大型的基建項目，他知悉跑道及客運大樓等項目，動用約六百多名工程師、測量師等專業人手，雖然機場工程與鐵路、公路基建等性質不同，但可推斷日後發展明日大嶼、北部都會區等，人手需求必定倍增。港工時長薪金低 難吸人才回流工程師學會目前有逾三萬名會員，鍾國輝指「現時初步見到，工程師人數需要多三成至五成。」他估計，私營市場日後需增加至少三至五成工程師人手，即需增聘五千至七千人。目前本港每年約有二三千名工程系畢業生，按此推算，未來四年足以填補人力需求，但鍾國輝不感樂觀。他知悉，各大專院校的工程學系部份課程收生不足，不少學生更視之為「水泡科」，換言之畢業後不會投身建築工程行列。至於海外留學生方面，由於美、加、澳、紐等國近年各有大型基建，當地有不少工作機會，反觀本港人工低及工時長，難以吸引他們回流發展。培訓工程專才需時，鍾國輝認為，若要即時填補空缺，需要設法尋找臨時人手，如向馬來西亞、印度等地的工程師招手，將設計圖則等工序「外判」，「效率雖低，但總好過無人做。」針對十大基建開展，建造業議會一九年發表《建造業技術工人人力預測》報告，已預測至明年每年欠缺約五千至一萬名技術工人，當時仍未計及北部都會區等大型發展藍圖。就最新工人數字，建造業議會指未有新數據。事實上，近年建造業開工不足的情況不時發生，勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮指出，當局若未能做到分流工程的協調統籌工作，或導致搶工人的混亂情況，最終要另聘外勞，無法令本地工人受惠。現時大部份建築組件可預先放在工場，不同工種的工人可在建築過程不同階段進場，換言之只要協調得好，便不用同一時間有大量工人開工，達致分流效果。她期望，政府盡快公佈北部都會區藍圖及三千億元工程大計的細節，以估算工人需求量。