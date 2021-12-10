每年年尾都是走私旺季，全因冬至靠近農曆新年，內地人對具有品質保證的港貨需求甚殷。《星島日報》報道，正當警方連月嚴打海上走私，流浮山、龍鼓灘一帶的走私活動漸趨平靜之際，記者於網上發現不少專賣「港貨」的內地網站，提供專人訂購服務，網站詳列價格，顧客可自選落貨。關注走私活動人士指出，這類「點心紙」式走私活動於上水存在一段時間，在春節前更趨活躍，疑循東北線水路偷運到內地。記者近日於內地搜尋器發現，網上仍然充斥大量購物平台，聲稱專售「港貨」商品，而且貨物種類廣泛，包括藥妝、名貴食材、日用品等，推斷有關走私活動仍在暗中進行。其中更有內地「港貨商」聲稱可代客入貨，不用一星期便能交貨，令人質疑入口渠道。網站更聲言假一賠十，強調有正貨保障。記者及後於網上搜索，網站主力銷售藥品、化妝品、奶粉等，款式甚多，部份商品並未有標價，有標價的商品則以人民幣計算。記者於網站觀察，大部份奶粉均為香港知名且主流的品牌，換算港幣，平均每罐貴六十至七十元不等。記者佯裝購買，向該名港貨商查詢時發現，每罐要額外付六十一元，用作從香港帶貨至內地的運費，至於內地運費則另計，視乎地點。適逢冬至在即，記者向對方詢問有否參茸海味供應，對方表示，可以代勞，惟需在一家指定的香港連鎖海味店入貨。不過，當記者嘗試要求揀選指定的禮盒裝時，對方卻稱無法供應，反推銷另一款花膠。從港貨商提供的圖片顯示，包裝張貼了一張標價逾九百元的貼紙，但對方開價逾一千二百元人民幣，即約一千四百元，差價達五百元，貴逾五成。據知該品牌的貨品於內地非常暢銷。貨品賣貴逾五成港貨商指，這批貨「剛完成清關」，被問到入貨途徑，對方未有進一步回應。由於中港兩地尚未通關，加上對方揚言一星期內可交貨，令人思疑這批貨物來源及入口途徑。北區水貨客關注組召集人梁金成分析，涉事網站的運貨途徑很大機會是以走私方式入口。他解釋，網站除了售賣名牌化妝品、奶粉外，另有藥物出售，部份藥品不在國家藥品監督管理局監管之列，直指「無可能以正常途徑入口內地」，由此推斷網站供應的貨品很大機會與走私有關，或屬上水水貨店存貨。梁金成指，這類網站的運作模式，形同私煙販的「點心紙」，內地客可按需要落單，由香港供貨，「不是所有內地客能每月來港購物，水貨店便向他們提供微信或相關QR code（二維碼）落單。」他補充，他們提供一條龍式服務，可將貨品送到府上。因應冬至及農曆新年將至，內地對鮑參翅肚等名貴食材有急切需求，梁金成表示，來自香港且有包裝的名貴食材，於內地需求甚大，即使欠包裝同樣有市場。記者近來於內地不少電商平台，發現大批標榜「香港進口」的名貴食材。其中有電商聲稱在港經營十五年，於內地電商售賣參茸海味，同時做相關批發。據平台顯示，他們都提供不同類型禮盒，包括燕窩、花膠、洋參、海參等，價格約在四百至八百元左右。其中一款約值四百五十元的海參，近來已售出近二百五十盒，賺逾二十萬元。梁金城相信，這類商品很大機會是早前走私上內地的商品之一。