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東周投資會 (2021-12-10)

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萌爆毛孩幫航空業打氣

2021-12-10 列印
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　　快將踏入新一年，雖然疫情下仍未知何時可以輕鬆搭飛機外遊，但香港國際機場為向航空業界打打氣，找來一班萌爆毛孩，拍攝二○二二年月曆，十八隻毛孩分別演繹十二種類型旅客，每一款都趣怪十足。
　　機場不時可見各類人生百態，這班寵物明星原來好懂得表演，如有哥基以「九秒九」包尾旅客造型，在離境大堂趕入閘模樣；亦有無毛貓扮演行李超重的旅客，一臉驚訝樣子真非常入戲！香港機場希望透過這班得意可愛嘅的喵星人同汪星人，為航空業界打打氣，分享正能量，藉牠們趣緻面孔，為明年祝福。領取詳情請留意「香港國際機場」Facebook專頁，名額有限，先到先得。

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