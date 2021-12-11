■蘭桂坊餐娛概念指旗下餐廳的預約已近九成。

■今年工展會有逾八百個攤位，分開九個主題區域。

臨近聖誕新年，又是吃喝玩樂的傳統消費高峰期，去年因疫情停辦的工展會，今日起在維園復辦，因疫情趨緩和臨近佳節，參展商對市道樂觀，料生意較一九年增長兩至三成；更有商戶說即使未能夠安排試食，仍會在現場煮食，希望以香味吸引顧客。而佳節聚餐需求更是殷切，酒店業及餐飲業界指聖誕自助餐訂座理想，已近八成甚至全滿。工展會今日起至下月三日在維園復辦，今次活動有八百三十多個攤位，包括香港名牌廣場區、糧油麵食區、參茸海味湯料區等九個主題區域。因應當局要求，市民進入會場前，須使用安心出行。市民辦年貨 展商不愁銷情有賣麵食醬料的商戶表示，因應疫情，今年不能讓顧客試食，但攤位仍會在現場煮麻辣雞煲等食品，希望能以香味，吸引顧客，又強調展期橫跨聖誕，亦臨近新年，相信市民會入場辦年貨，不擔心銷情。有代理台灣食品的商戶指，疫情下港人不能外遊，但台灣是旅遊熱點之一，認為在全場八八折優惠下，每日營業額能達十五萬元，較一九年增長三成；有銷售香米的商戶指，將推出系列優惠，預計生意能按年增長兩成。廠商會會長史立德曾指年尾屬傳統消費旺季，以及本月中有一千元電子消費券「尾班車」，預期今屆工展會有望創下佳績。同時，有機構就港人在聖誕等佳節下消費模式訪問近七百人，發現近八成受訪者表示，消費預算不多於三千元；至於聖誕禮物方面，男士最想要到酒店Staycation（宅度假）；女士最想與親戚朋友慶祝。蘭桂芳協會：生意增一倍蘭桂坊協會表示，大部份西餐廳在當日的預約已滿，強調相比去年，今年生意起碼增長一倍；蘭桂坊餐娛概念亦指出，旗下六間餐廳的預約已近九成，其中Porterhouse Seafood & Steak會在本月二十四日至二十五日，推出六道菜聖誕晚餐，主菜可選松露鵝肝意大利雲吞配意式清湯等，每位售價約八百八十八元；而餐廳亦會推出海鮮烤肉節慶早午自助餐，成人每位六百二十八元，小童則是三百一十四元。此外，銅鑼灣利景酒店亦推出四百元的聖誕晚餐，目前訂座已近八成，料比去年多做一成至一成五生意。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，聖誕節酒店宅度假的預訂情況十分理想，尤其是本港數十間星級酒店，生意比往年好。他又笑說自己早前預訂聖誕晚餐，「但都訂唔到枱」，預料餐飲生意亦會旺盛。