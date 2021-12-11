「港康碼」首日近19萬人註冊

「港康碼」系統昨早九時起接受登記，截至昨晚九時，有近十八點七萬人註冊，其中約三點五萬人已啟動帳戶。申請帳戶的市民，須填寫姓名、身份證號碼、電話及地址等個人資料，除公屋住戶外，其他申請者都要上載住址證明；其後，系統會要求設定帳戶密碼，並選出兩條安全提示問題，供日後重設密碼之用；遞交申請後，申請人會獲得登記參考編號，系統亦會發出手機短訊確認，指申請處理中；待系統確認住址後，則會透過手機短訊，發出個人識別碼，從而啟動帳戶。本報記者昨早進入網站，輪候不多於一分鐘，便可填寫資料；下午更毋須等候，過程暢順。而整個申請過程，需時十多分鐘。
啟動帳戶後，用戶可透過「安心出行」最新3.0版本，上傳過去三十一日出行紀錄；然後登入「港康碼」系統，獲取「港康碼」。「港康碼」分為「紅、黃、綠」三碼，只綠碼能過關，有效期只限當日，晚上十一時五十九分截止。此外，政府重申，申請「港康碼」帳戶的先後次序，與日後通關配額無關，呼籲市民毋須急於申請。
申綠碼須31日出行紀錄
創新及科技局局長薛永恒昨表示，沒住址證明的市民，最快下周初期會收到政府發出的確認信件，內含個人識別碼，以啟動帳戶。對於政府早前指會與機構，向基層或長者送出智能手機，薛表示，已獲電訊公司等積極回應，現正商討，預計能送出過萬部手機。