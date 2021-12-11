﻿立法會選舉投票日﻿ ﻿免費乘巴士港鐵電車﻿

立法會換屆選舉將於本月十九日舉行，為方便市民投票，政府昨宣佈港鐵、九巴、城巴、新巴和電車當日會提供免費乘車優惠，但不包括機場快線、嶼南及觀光等巴士線；是首次在選舉提供這安排。港鐵、九巴、城巴、新巴和電車表示，立法會投票當日，將提供免費乘車優惠。各公共交通工具屆時會因應乘客需求及實際交通情況，於繁忙路線及時段加強服務。政府感謝各公共交通營辦商在當天作出特別安排，運輸署緊急事故交通協調中心將密切監察全港交通情況，並聯同警方實施適當交通管理措施。上車仍須八達通拍卡港鐵預計免費乘車安排會帶來額外乘客量，會密切留意車務情況，又提醒市民，當日港鐵與指定綠色專線小巴及街渡的轉乘優惠不適用。新巴及城巴指乘客仍要用八達通拍卡上車，使用現金的乘客可以揚聲，方便車長記錄客流量。運輸及房屋局則指，今次乘車優惠不會有政府資助，專營巴士營辦商可利用現行「回饋乘客安排」的結餘，提供有關優惠。有長者認為，免車費的安排便利，相信能令更多人前往投票；亦有市民認為，投票站一般毋須乘車前往，相信對投票率影響不大。特首司局長籲投票同時，特首林鄭月娥向公務員發信，呼籲在立法會選舉中投票，強調今次選舉意義重大，公務員的一票，代表支持新的選舉制度，落實「愛國者治港」。財政司司長陳茂波亦在社交媒體發文，並上載影片，顯示他在炮台山派傳單，呼籲市民投票；政務司司長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞及發展局局長黃偉綸，則在活動致辭時呼籲市民投票；勞工及福利局局長羅致光和副局長何啟明就在社交網站發佈片段，扮演行山客呼籲長者當日可先投票，再行山。