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逾1.4萬選民 遭錯誤編配票站

2021-12-11 列印
　　選舉事務處發言人昨日表示，該處在核對投票站編配紀錄時，發現有新界東南地方選區沙田區東部的部份選民，被錯誤編配到同一選區的另一投票站，事件涉及約一萬四千二百名選民。
　　事件涉及新界東南選區沙田區東部兩個鄰近的投票站。初步調查顯示，有職員在為選民編配投票站時，不慎將中文大學校友會聯會陳震夏中學投票站（編號：R2701）的選民及保良局雨川小學（編號：R2702）投票站的選民互相對調。由於投票通知卡已寄出予所有選民，正安排盡快將修訂的投票通知卡及投票站位置圖，重新寄送給受影響的選民。處方會於投票日在相關票站增派工作人員協助選民。
　　選舉事務處就事件引起有關選民不便，深表歉意，會避免同類事件再發生。

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