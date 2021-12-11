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負責租車有份行動 綁架案男疑犯被控

2021-12-11 列印
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　　警方追查港島貝沙灣豪宅菲傭與女少主被綁架案，相信翌日凌晨落網負責租車的疑犯，為其中一名落手綁架女童綁匪，昨晚已落案暫控，今日提堂。警方正追查綁匪如何掌握主僕行蹤，將循不同方向包括女童家境了解。
　　一度被擄走的十九個月大女少主，父親為日本人，與家人及菲傭同住豪宅貝沙灣。警方港島總區重案組接手案件，正追查綁匪犯案動機，包括會否涉及生意糾紛，或「標錯參」的可能性。
　　據了解，女少主就讀的幼稚園昨如常上學，校方沒有出任何通告，有職員對事件不作無回應，附近亦未見有警方多加巡邏；綁架案發生後人心惶惶，有外傭透露，主人吩咐她改乘的士送少主上學，以策安全。

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