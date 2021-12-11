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英Omicron確診急升近倍

2021-12-11 列印
　　英國周四新增近二百五十宗變種新冠病毒Omicron個案，較前一日增加接近一倍，總數增至八百一十七宗。為應對Omicron的急速傳播，英格蘭昨日起收緊防疫措施，民眾進入戲院、劇院等大部份室內場所，必須佩戴口罩。
　　衞生大臣賈偉德指，現時英國的Omicron個案每兩至三日便增加一倍，意味到本月底時，感染人數將達到一百萬，並取代Delta成為在英國主要流行的病毒。　此外，南韓再多約七千人確診，連續三日超過七千宗，總理金富謙公佈把接種加強劑的相隔時間，縮短至三個月，以加緊疫苗接種。


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