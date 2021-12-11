第三輪「賞你遊」 名額增至六萬

第三輪「賞你遊香港」的名額將由第二輪的兩萬個，增加至六萬個。昨日開始，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖，消費滿八百元，即可儲起機印收據，從明年一月三日起報名，換取本地旅行團名額一個。參與人士均須完成接種至少一劑新冠疫苗，並使用「安心出行」。
旅發局指部份旅行社今次更會嘗試推出全新付費升級之選，於詳細行程將於稍後上載至活動網站https://www.holidayhk.com/localtours/。
臨近聖誕新年，又是吃喝玩樂的傳統消費高峰期，去年因疫情停辦的工展會，今日起在維園復辦，因疫情趨緩和臨近佳節，參展商對市道樂觀，料生意較一九年增長兩至三成；更有商戶說即使未能夠安排試食，仍會在現場煮食，...
2021-12-11
中美洲國家尼加拉瓜周四下午宣佈，與台灣斷交並承認只有一個中國。中國周五上午與尼國政府代表團簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署起，相互承認並恢復大使...
2021-12-11
繼俄羅斯早前表態總統普京將出席北京冬季奧運會後，法國總統馬克龍周四表明，法國無計劃跟隨美國、英國、加拿大和澳洲「外交抵制」明年二月舉行的北京冬季奧運會，形容這樣做只是一種毫無意義的「象徵性行動」，並強...
2021-12-11
恒地旗下的西半山堅道新盤CAINE HILL，示範單位於本周三曝光後，翌日隨即公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶型，折實平均呎價28780元，開放式戶最平折實價542.327萬元。恒基物業代理營業...
2021-12-11
隔晚美股納指挫1.7%，拖累港股科網股表現，恒指三連升累漲逾900點後回吐，恒指低開184點續反覆偏軟，一度力守24000關，惟主要藍籌股出現沽壓，恒指下午時段愈跌愈多，尾市未能守穩24000關，最多...
2021-12-11
自一五年夏天以隊長身份離開利物浦後，謝拉特今晚將以領隊身份，首次重返晏菲路球場，率阿士東維拉挑戰母會。此子離開紅軍時，提拔佐敦軒達臣作隊長，如今後者領軍屢創高峰，加上一眾傷兵如羅拔圖法明奴和拿比基達及時傷瘉，這名三十一歲中場勢率隊踢出完美一戰，向球會傳奇致敬，主勝去馬。（Now621台今晚11:00直播） 一三至一四球季利物浦曾非常接近英超冠軍，卻因謝拉特對車路士一次滑倒成轉捩點，將冠軍拱手相讓給曼城，此子也於一五年離開紅軍轉投洛杉磯銀河。同時，謝拉特一手提拔的隊長接班人佐敦軒達臣，近年領軍先後捧走歐聯和英超冠軍。此子也坦言感激謝拉特：「當其他人都不相信我時，只有謝拉...
2021-12-11
一直以繽紛色彩與獨特圖案設計，加上個性突出的風格，多年來吸引無數時裝人支持的意大利時裝品牌Marni，不時都會在世界不同城市開設期間限定市集，配合即將來臨的聖誕節，品牌首度在尖沙嘴K11 Art Ma...
2021-12-09
年尾又臨近各大樂壇頒獎禮舉行的日子，以往的四大「例牌」音樂獎頒獎禮：TVB的《勁歌總選》、港台的《十大金曲》、新城的《勁爆》及商台的《叱咤》，今年或有變動！今年4月ViuTV舉行首屆Chill Clu...
2021-12-11
內地一個美髮集團老闆，喜歡對員工發表講話，如果開大會講話，台上正中央會有他的大頭相，兩邊插滿紅旗，像國家領導人講話一樣。如果是視像講話，背後有祖國大好山河巨畫，老闆端坐辦公桌後面，身邊也插了一面扮作國旗的紅旗。這種講話場面，令人一看就想到國家領導人的架式，如果不是中國領導人，也起碼是北韓領導人的級別。這個美髮集團老闆還特別喜歡在公司裏搞個人崇拜，公司橫街的外牆上都是他的頭像。這樣的老闆一定喜歡有人拍馬屁，他的職員裏，也一定是馬屁精得寵，比如他的秘書，特地發表了一篇文章，把他吹捧得像神一樣，說他「有天眼」、「掌握萬物之規律」，還宣揚他的思想是幫助員工成功的唯一方向，諸如此類，...
2021-12-11
香港盃日本代表「唯獨愛你」的練馬師矢作芳人，與及騎師川田將雅，昨日接受馬會訪問，矢作芳人表示，自己很高興「唯獨愛你」能夠寫下歷史，成為首匹贏得育馬者盃的海外賽駒。當牠贏育馬者盃雌馬草地賽後，他和馬主已...
2021-12-11