第三輪「賞你遊」 名額增至六萬

內地一個美髮集團老闆，喜歡對員工發表講話，如果開大會講話，台上正中央會有他的大頭相，兩邊插滿紅旗，像國家領導人講話一樣。如果是視像講話，背後有祖國大好山河巨畫，老闆端坐辦公桌後面，身邊也插了一面扮作國旗的紅旗。這種講話場面，令人一看就想到國家領導人的架式，如果不是中國領導人，也起碼是北韓領導人的級別。這個美髮集團老闆還特別喜歡在公司裏搞個人崇拜，公司橫街的外牆上都是他的頭像。這樣的老闆一定喜歡有人拍馬屁，他的職員裏，也一定是馬屁精得寵，比如他的秘書，特地發表了一篇文章，把他吹捧得像神一樣，說他「有天眼」、「掌握萬物之規律」，還宣揚他的思想是幫助員工成功的唯一方向，諸如此類，...

2021-12-11