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第三輪「賞你遊」 名額增至六萬

2021-12-11 列印
　　旅發局昨日公佈第三輪「賞你遊香港」活動，名額增加至六萬個。市民只要在本地消費滿八百元，即可憑收據報名參加，先到先得。今次將有三百家旅行社參加，涵蓋探索文化、大城小區、維港美景和尋覓美食等四大主題。
　　第三輪「賞你遊香港」的名額將由第二輪的兩萬個，增加至六萬個。昨日開始，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖，消費滿八百元，即可儲起機印收據，從明年一月三日起報名，換取本地旅行團名額一個。參與人士均須完成接種至少一劑新冠疫苗，並使用「安心出行」。
　　旅發局指部份旅行社今次更會嘗試推出全新付費升級之選，於詳細行程將於稍後上載至活動網站https://www.holidayhk.com/localtours/。

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