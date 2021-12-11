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東涌線擬延長建新終點站

2021-12-11 列印
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　　政府昨日按《鐵路條例》的規定，在憲報刊登東涌線延線項目的相關鐵路方案，包括將現時的東涌線延伸至東涌西，並增設新的終點站，以及於欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區增設中途站。屆時，由東涌西站及東涌東站分別經鐵路前往尖沙咀或中環站所需時間，會分別減少約十二及二十一分鐘。建造工程會在鐵路方案獲批後盡快展開，預計於二○二九年竣工。
　　由昨日至明年二月八日期間，公眾有權就東涌線延線的相關鐵路方案提出反對。任何有可能獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

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