  • 2021年12月11日 星期六
  • 22º
  • 70%
熱門： 士丹頓街港康碼免費搭車立會選舉賞你遊

日報新聞 > 港聞

文憑試十科取消校本評核

2021-12-11 列印
　　考評局昨日公佈，公開考試委員會已議決通過，進一步精簡二○二三年香港中學文憑試公開考試及校本評核的要求，十個科目將取消校本評核，除了早前已公佈的通識科，還包括中國文學、英語文學、生物、化學、物理、科學（組合科學/綜合科學）、科技與生活、資訊及通訊科技，以及健康管理與社會關懷，以釋出教學時間。
        四科的校本評核會精簡，其中中文科的比重由兩成減至一成，取消選修部分；英文科佔比維持一成五，但說話能力考核由兩個減至一個；設計與應用科技佔比由四成減至兩成；視藝科佔分比重維持五成，但考生提交的藝術作品或評賞研究由四件減至兩件。同時，部分考試要求亦會精簡，包括企會財、中史、經濟、地理、歷史等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd