YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」

今個聖誕，YOHO MALL會帶你走入童話世界，享受不一樣的聖誕節！YOHO MALL為你特別推出全港首個炫彩奇幻仙子國度，包括6米高極光炫彩玻璃聖誕樹、巨型互動光影寶石體驗、戶外唯美15米長仙子星光許願長廊、4.5米高永恆聖誕花登場，讓你探索仙子的神秘花園。YOHO MALL引領大家展開聖誕奇幻旅程，走進炫彩四射的森林仙境尋找傳說中的幸福仙子，共度如幻似真的夢境聖誕！由即日起至明年1月2日，YOHO MALL特別打造夢幻光影之旅，YOHO MALL I中庭將化身成神秘又「炫彩奇幻森林」，一幕幕童話故事的奇幻場景呈現於大家眼前，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，尤如置身震撼又矚目的視覺藝術空間！打卡熱點貫穿室內至室外，包括滿佈仙子星光的森林、巨型互動裝置「願之光寶石」、「花語迷宮」、以幸福閃光碎片打造成的６米高「極光炫彩玻璃聖誕樹」；YOHO MALL II中庭則是「仙子們的秘密花園」，大家將可親睹於聖誕期間限定展出的4.5米高巨型「永恆聖誕花」，又或欣賞仙子們眼中的花語夢境國度，為各位送上最甜蜜祝福；戶外都市農莊則有15米長「仙子星光許願長廊」，絕對是情侶及閨蜜們冬日甜蜜拍照熱點！商場特別推出「奇幻森林秘境尋寶賽」互動裝置遊戲，讓訪客以手機與大電視互動玩遊戲，競逐豐富獎品！12月則有森「動」手作市集，雲集超過20 間本地手作及精品攤檔，為大家帶來共度別具特色的夢幻聖誕！聖誕尋光之旅會由YOHO MALL I中庭的「炫彩奇幻森林」開始，走進樹林即被一棵棵森樹包圍，仰望即可親睹過千顆仙子星光，引領大家情尋童話般的仙境。包括「願之光寶石─互動裝置」，外觀閃爍奪目的寶石原來蘊含玄機，寶石的縷空吊燈將幾何圖案360度投射於牆上，輕輕轉動燈罩，光影猶如萬花筒圖案令這個小小空間隨即化為迷人寶石世界，任何角度亦能拍下藝術照片！另商場將會聯乘麥田捕手於指定週末在YOHO MALL I地下露天廣場舉行 森「動」手作市集，是次假日市集雲集超過20 間本地手作及精品攤檔，是時候為摯愛好友送上一份窩心禮物YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」主題裝置日期：即日起至2022年1月2日時間：上午10時至晚上10時地點：YOHO MALL I及II中庭、YOHO Urban Farm入場詳情：免費開放