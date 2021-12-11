太古城中心X迪士尼與彼思 經典動畫《怪獸公司》20週年慶典

於即日起至2022年1月2日期間，太古城中心舉辦全港首個以上映20週年經典動畫《怪獸公司》為主題的大型招募會「Merry GIFTMAS @Cityplaza」，歡迎大人小朋友一同接受面試任務，通過一連串禮物派送挑戰，加入「怪獸公司」與毛毛及大眼仔米高成為工作好伙伴，在場內收集歡樂力量，為都市注滿「LIVE HAPPY快樂識放」正能量！場內亦設有期間限定店供一眾員工挑選逾百款限定卡通禮品，帶一眾經典角色回家過聖誕；員工們更可參與消費獎賞換領獨家聖誕禮品，包括限量版《怪獸公司》毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜巧克力禮盒及agnes b.精選聖誕禮品套裝，與摯愛一同分享，加倍節日歡愉！今個聖誕變身怪獸員工，驚喜展開冬日放電之旅！
凡進入「怪獸公司」入口前，必須通過公司書記員羅茲的審核，每位準員工謹記辦理所有電子手續，先到登記站辦理專屬員工證，並訂閱Cityplaza電子報，便可正式成為公司實習生，打咭準備接受不同挑戰！準員工將化身成禮物派送員，於進入公司前進行首項「禮物fun fun輸送帶」測試，大家可於自己的手提電話控制現場屏幕上的遊戲版面，操作輸送帶正確分類貼有小朋友聖誕願望的門。當完成線上線下多個新手任務挑戰後，包括記憶力大測試 整理禮物順序好幫手及尋找失蹤聖誕禮物等，即可晉升成為「怪獸公司」的正式員工。
另外，即日起至12月27日期間，於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+會員，即可參加「哈哈哈聖誕消費賞」，換領多項獨家聖誕禮物，包括限量版《怪獸公司》毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜巧克力禮盒及agnes b.精選聖誕禮品套裝，萬勿錯過！
Merry GIFTmas @Cityplaza
日期：即日起至2022年1月2日
時間：星期一至五：中午12時至晚上9時
星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時
地點：太古城中心2/F中庭及中橋
活動網站：xmas.cityplaza.com