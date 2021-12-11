Landmark North x Yeastken 焗出快樂聖誕

今個聖誕想開心暢遊，與家人摯友過得暖笠笠，可以親臨Landmark North上水廣場與萌爆日本的《Yeastken》歡度佳節！場內有4大打卡熱點，其中必影景點是7米高的麵包犬聖誕樹外，Pet Pet 夢幻光影花園更首度登場，讓您暢玩光影動感互動裝置。《麵包犬》是日本著名的可愛治療角色系列，將麵包結合不同可愛的狗狗模樣，製造出一系列新誕生的萌爆角色。麵包犬是一種像麵包、又像可愛狗仔，不可思議的生物，其軟萌樣子叫人怎麼捨得吃呢！今個聖誕超可愛治癒系角色《麵包犬》9大經典角色將換上聖誕服飾在上水廣場軟綿綿登場，與大家過一個最暖笠笠的窩心聖誕！由即日起至2022年1月2日 (日)，上水廣場將聯乘日本著名的可愛治療角色系列《Yeastken》，以萌爆剛出爐麵包犬造型為主題，打造4大打卡熱點，齊齊焗出快樂聖誕！近7米高的麵包犬巨型聖誕樹坐落2樓中庭位置，各款可愛麵包小狗角色換上聖誕服飾，高掛聖誕樹與各位拍照打卡；場內更有1.5米高，超過2米長巨型「柴犬麵包」陪伴大家，與萌爆的「薩摩耶菠蘿麵包」及「貴賓狗漢堡」角色造型合照留念，可愛程度爆登！同層212號鋪更打造成柴犬治癒繪本所及甜品期間限定店，除展出Yeastken 麵包犬漫畫繪本外，期間限定店更發售由Hami Bakery主理的聖誕限定版甜品，及首度聯乘上水廣場ABC Bakery期間限定獨家發售「麵包犬軟綿綿厚吐司」及「麵包犬日式燒餅」可愛造型讓人捨不得吃呢！商場5樓戶外空中花園更是首度開放並打造成Pet Pet夢幻光影花園，設有霓虹打卡區及光影動感互動裝置，讓你盡情與主子打卡，一同與摯愛共度暖笠笠又香噴噴的聖誕佳節！活動更準備一系列獨家換領主題精品，讓粉絲一擁可愛角色回家歡度聖誕！一家大小更可參加麵包犬手工曲奇工作坊，親手製作可愛麵包犬造型糖霜曲奇，於聖誕節為摯愛送上溫暖祝福，齊齊焗出快樂聖誕！Landmark North上水廣場 x Yeastken《焗出快樂聖誕》日期：即日起至2022年1月2日（日）地點：上水龍琛路39號上水廣場各樓層（港鐵上水站A4出口）時間：10am - 10pm