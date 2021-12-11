MCP 新都城中心 蠟筆小新xChocolate Rain冬瀛樂遊趣

聖誕佳節，適逢《蠟筆小新》30週年，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）特別打造《蠟筆小新xChocolate Rain冬瀛樂遊趣》主題裝置，全球破天荒邀請香港本地創作品牌Chocolate Rain 與蠟筆小新首次聯乘，以全新萌爆造型驚喜現身商場，與大家暢玩日本6 大名勝，歡度浪漫白色冬日假期！於即日起至2022年1月2日期間，一眾日本迷首先可於MCP CENTRAL與3.5 米高以馬甲煲呔造型的小新及Fatina一同登上日本第一絕景富士山，欣賞別具特色的迷人景致，又或親臨埼玉縣百年傳奇忍城、滑雪天堂札幌、寫意別府溫泉鄉、童話世界白川鄉及「雪見小路」商店街等不同遊日必到的名勝打卡拍照，並可於「趣遊冬日照相館」與一眾萌爆角色瞬間穿梭多個日本人氣景點打卡感受最興奮的歡樂佳節！此外，MCP DISCOVERY 更會打造成小朋友至愛的「冰雪樂園」遊樂區，除了多個萌爆打卡裝置外，場內更有HCOINS會員專享的「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」互動遊戲，不妨與一眾角色大玩各種雪上運動，大鬥眼界及身手，更有機會贏得限量禮品！現場更特設期間限定店，推出一系列《蠟筆小新》30週年主題限定精品及Chocolate Rain獨家主題單品。於活動期間，於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY即日消費滿指定金額更有機會帶走蠟筆小新xChocolate Rain獨家聯乘限量禮品！於活動期內更會舉辦「蠟筆小新xChocolate Rain萌爆見面會」，兩大角色現身與各位粉絲會面，跟大家聯「萌」拍照，粉絲們絕對不能錯過！另現場更設有「冬瀛樂遊趣期間限定店」，多款熱搶獨家限定精品於活動期間發售，包括過百款主題精品！蠟筆小新的一系列精品包括座檯月曆、不銹鋼水壼、檯墊等等都是粉絲必搶，而30週年紀念精品—陶瓷碟套裝、Tote bag布袋、袋裝鏡、文件夾及擺設等，亦絕對不能錯過！MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY《蠟筆小新xChocolate Rain冬瀛樂遊趣》日期： 即日起至2022年1月2日時間： 上午10時至晚上10時地點： MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）L1天幕廣場活動網站：xmas.cityplaza.com