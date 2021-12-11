東薈城名店倉聯乘德國手工藝品牌Wendt & Kühn 誠意呈獻「樂悠聖誕市集」

嚮往歐洲街頭的肉桂香氣，濃厚的聖誕氛圍和歡笑聲、一排聖誕樹和絢麗燈飾，現在留港也可親身體會。因為今個冬天，東薈城名店倉聯同德國知名手工藝品牌Wendt & Kühn打造聖誕市集主題節日裝置，並越洋帶來多款於德國聖誕市集享負盛名的熱賣商品。由即日起至明年1月2日期間為你誠意呈獻「樂悠聖誕市集」聖誕推廣活動，一眾活潑可愛的Wendt & Kühn聖誕小天使將由德國遠道來到東薈城名店倉，與你於互動雪地中尋覓聖誕寶藏，並發掘全港首家Wendt & Kühn期間限定店，為摯愛親友搜羅窩心禮物，共度歡樂佳節。溫馨聖誕尚有連串驚喜，活動期間憑指定消費金額可換領意大利著名朱克力品牌Venchi限定冬日巧克力禮盒及指定商戶現金券高達港幣1,000元，讓你即使暫時未能外遊，也能感受滿滿的甜蜜聖誕氣氛！將於12月首度登場的戶外聖誕市集，一連三個聖誕週末為你帶來逾40個特色攤位和現場音樂表演，更特別邀請樂壇新星MC張天賦、本地藝人及網紅強勢加盟，伴你度過截然不同的難忘聖誕！商場內更有樂悠冬日聖誕小鎮7大打卡亮點，讓你與小天使共譜窩心夢幻聖誕。‧Mall樂哥想賞你：聖誕想攞禮物？小弟同東薈城名店倉預備了10套禮品。只要寫出一個難忘的聖誕節趣事（限50字），答得最好的10位參加者，即有機會獲得Wendt and Kühn公仔一隻及Venchi冬日巧克力禮盒兩盒。截止日期為2021年12月13日中午12時正。現在快啲登入https://qrgo.page.link/iPrC3，或掃描QR Code，便有機會獲得限定禮品一套。「冬日聖誕小鎮」裝置開放詳情日期：即日起至2022年1月2日*時間：每日早上10時至晚上10時*地點：東薈城名店倉二樓天橋、二樓中庭廣場及四樓平台廣場（鄰近稻成京川滬）*開放日期及時間不適用於四樓平台廣場，詳情請參閱下方資訊欄。