浪漫韓冬降臨將軍澳中心 4大好玩雪國運動

聖誕佳節，出國旅遊看似遙遙無期，但留港仍可觀賞美麗雪景！將軍澳中心聯乘韓國觀光公社，於即日起至明年1月2日舉辦《韓冬樂雪遊》，將韓國雪景移師至香港，包括7大唯美雪國打卡位，如360°全景忘憂白樺林及夢幻玫瑰橙海纜車 、4大雪地限定運動體驗如雪山滑梯及迴轉滑雪等，完全媲美韓劇場景，讓你一家大細共度「韓冬」聖誕。《韓冬樂雪遊》誠意呈獻7大雪國打卡位及冰雪活動體驗，先與萌爆吉祥物Kingdom Friends代表MUGO合照，再在雪國上，徘徊「韓國觀光100選」的江原道「院岱里白樺林」雪景，是港人熱捧的旅遊景點。這個文青森林，貼心地設有360°小星球自拍裝置，讓大家可以在白樺木樹林中拍攝無死角的白色世界；而夢幻玫瑰燈海纜車就讓你置身浪漫滿分的角度，擁有玫瑰燈海及雪國纜車的兩大元素，與另一半牽手坐上滑雪場吊車，並在玫瑰花燈海簇擁下拍照，每張相都甜入心。同時你亦可投身冰釣、雪地營遊等異國體驗！至於4大激罕雪地運動也必定令你樂而忘返，商場帶你進入2018的冬季奧運舉辦地的江原道滑雪勝地，特意打造一條滑雪度假村，歡迎大家挑戰4項激罕雪地運動：冰壺遊戲、4米長的雪山滑梯、迴轉滑雪（Ski）和飛越滑雪（Snowboard），帶來一趟幾可亂真的「韓冬」聖誕之旅。雪山滑梯的靈感來自滑雪勝地，即使未懂得滑雪的大小朋友也可攀上雪山山頂，遠眺四周景色及沿着滑道躍而下，體驗雪山飛翔的快感。而迴轉滑雪就讓你做好熱身，在滑雪模擬裝置上搖擺身軀做出滑雪的動作，來控制屏幕上的遊戲角色左右迴旋，於限時內完成並獲得指定分數便為之勝出。另將軍澳中心於指定日期更舉行韓服體驗工作坊，讓你與摯友穿上韓服變身韓國Oppa、Onni，在浪漫唯美的雪景下拍下美照！將軍澳中心 x 韓國觀光公社《韓冬樂雪遊》日期︰即日起至2022年1月2日時間︰12nn - 8pm（拍照區星期六、日及公眾假期延長開放時間：11:30am - 9pm）地點︰將軍澳中心G/F中庭查詢︰3417 4328