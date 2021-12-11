life@KCC聖誕童話市集 文青尋本地手作精品

■聖誕市集手作品牌茄雲雜貨手作室（鈎針編織）

又到聖誕，今年商場有不少打卡位，讓你和家人摯友留下美麗足印。自12月起聖誕市集、DIY工作坊及人氣Busker將進駐葵興life@KCC。同時，日本殿堂級插畫大師加藤真治筆下的萌爆人氣角色，如小紅帽、黑白兔、大灰狼將跳出童話書，與市民大眾共度佳節。今個聖誕，葵興life@KCC會帶領大家一同出發到殿堂級插畫大師加藤真治（Shinzi Katoh）的童「畫」國度，遊玩童心滿滿的「Merry Gift-mas聖誕童話市集」！市集會為大家搜羅15個本地手作品牌，分別於今日至12月27日一連3個星期，從週五至週日及公眾假期，進駐多個不同風格的文青聖誕精品攤檔，當中包括鈎針編織品、古茶、永生花精品、手作飾物、手工皂、咖啡等，歡迎各位前來「尋寶」，將充滿節日氣息的家飾精品帶回家增添聖誕氣氛！一系列各式各樣的本地手作品牌，具生活品味。舉例，Yukiki Crochet是由檔主一針一線編織而成手挽袋及小飾物，每件都是獨一無二；ks_jpn.shop就帶你重回日本穿梭小巷時所發掘的砂煲罌罉；Healthhappinessmart會關顧你的健康，有多款養生湯包供選購。另和敬茶舍是搜羅最純正的古樹茶葉及推動古樹茶文化的茶店。商場設有3大DIY特色手作坊，教你製作聖誕環保袋、松果聖誕樹及聖誕魔豆拼圖，此外，場內還設有期間限定店逾50款日本直送人氣雜貨，讓你與家人精選特色產品，共享温馨節日。life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」日期：即日起至2022年1月2日時間：上午10時至晚上10時地點：葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及life@KCC空中花園（葵興港鐵站E出口直達）費用︰免費入場查詢︰2400 8000