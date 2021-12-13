電動單車駛上行人路 外賣騎兵趕單 危駕亂衝亂撞

■在中環荷里活道，經常有外賣電單車違例停在黃格內。

■外賣員阿成承認，因心急送餐而違反交通規則。

■有騎單車的外賣員懶理紅燈亂過馬路。

疫情下，不少人宅在家，習慣叫外賣，令送外賣生意大旺，馬路上多了單車和電單車送外賣員，不少人為趕單，橫衝直撞。警方早前公佈今年頭半年涉送外賣的交通意外共一百九十六宗，其中二十四人嚴重受傷。本報記者在多個地區視察，發現送外賣單車和電單車不時違反交通守則，甚至有外賣員為求貪快走多兩轉，竟違法使用電動單車，於行人路上穿梭，險象環生。記者亦發現有外賣員把電單車泊在馬路交匯處的黃格上，亂過馬路收送食物。新界北地方較大，路較多，是違規使用電動單車的重災區。上月初，有八人涉嫌駕駛電動單車被捕。記者近日在粉嶺一帶視察，發現一些外賣員為求貪快送食物，使用違例的電動單車。這些「電騎兵」更駛上行人路，以高速行駛，於人群中左穿右插，途人為免被撞到，不時閃身躲避。送完一單才可接新單除電動單車，亦有不少腳踏單車的「騎兵」在行人路橫衝直撞，「很多定單都是送去另一個屋苑，而屋苑之間又沒有單車徑，所以唯有在行人路上踩單車，很少行家會落地推單車，因為這樣會很慢，浪費時間。」在北區當「騎兵」的阿成對記者說，很多外賣員都心急送餐而懶理交通規則，「多數不會依交通燈過馬路，尤其是十字路口，如果等轉綠公仔，時間會較耐，所以他們見沒有車，就會衝過去，有時還會連衝幾條馬路。」記者在將軍澳、沙田和大埔等地區視察，發現均有外賣「騎兵」在馬路違例駕駛情況，記者便目擊不止一名「騎兵」衝紅燈。阿成表示，由於送餐服務費不斷下調，業內人士都希望做多些定單來彌補收入。由於接單系統設定，要送完手頭上的餐，才能接下一張定單，所以他們送餐都是爭分奪秒，「都知道危險，但為了賺多些錢，唯有用最短時間去送餐。」他說自己未曾撞過人，但就試過閃避人群而炒車。此外，送外賣的電單車亦不時發生嚴重意外。在將軍澳區做外賣「車手」的阿輝表示，「車手」的定單路程較遠，甚至要去到另一區，加上等餐時間，通常兩小時只能做三張定單，不少「車手」為了多接單，都超速駕駛，「車不開得快一點，會直接影響收入。」有時又因為心急而跟車太貼，「前車如減速，他們煞掣不及就撞向前車。」亂過馬路要汽車遷就記者亦發現，不少外賣電單車肆意違泊。記者在中環荷李活道一帶目擊多名南亞裔電單車外賣員，把電單車停在馬路交匯處中間的黃格禁區內，以方便去附近餐廳取餐，他們拿着大袋食物，亂過馬路，要汽車遷就他們。而違泊在黃格上的電單車，更凸出路面，若汽車一不留神，有機會撞到引起意外。