維港泳160人未能完成 疑因水溫過低

■今屆維港泳採用新賽道。

停辦兩年的「新世界維港泳」在昨早復辦，一千二百多名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游向終點尖沙咀星光大道。港隊公開水域代表冼展霆及聶芷彥分別奪得男、女子競賽組冠軍。同時，有四名泳手不適送院，約一百六十人未能完成賽事，大會估計或與昨早水溫偏低有關。今屆「維港泳」十周年，競賽組和優悠組的參賽人數由二○一八年的三千多人大減至今年的一千二百人，並採用新賽道，改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全程約一公里。特首林鄭月娥主持鳴槍儀式。競賽組於昨早八時許首先起步，冼展霆游出十三分四十四秒，成功在男子組衞冕。第四度封王的他表示，自己提前一日到場研究新賽道，指以往游海比賽很少近距離接觸到觀眾，新路線則可見到海傍有很多人支持，認為會更有信心。女子組冠軍則由聶芷彥以十四分五十六秒奪得，這是她第三度出戰並首度封后。她稱，今次水流比想像中急，飲了一、兩口海水，又認為復辦大型賽事是好事，可以向大眾推廣運動。今屆「維港泳」最年長泳手、七十九歲的梁宛凝，與女兒一同參與「優悠組」賽事。她表示，父親當年也是「維港泳」健兒，希望能夠一代傳一代。而患有小兒麻痹症的黃健明今年第九次參賽，覺得這是對自己的一種鼓勵。「新世界維港泳二○二一」籌委會主席趙展鴻形容，昨日風和日麗，適合舉辦渡海泳，但水溫只有約二十度，相信因而有較多泳手不適；泳手並無違規打扮，以「安心出行」入場的過程亦順利。他稱，明年待疫情進一步穩定，希望增加比賽名額至三、四千個，將再研究會否調整賽道。