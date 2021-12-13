■騎師受傷送院治理。

昨天香港賽馬國際賽事發生墮馬事故，在第五場浪琴表香港短途錦標中，排外檔的「君達星」於最後彎位衝刺前失蹄，外籍騎師希威森應聲落地被踏中受傷，拖累尾隨三駒連環踫撞並墮馬，三名騎師潘頓、福永祐一及希威森送院治療，但有兩匹馬須人道毀滅。潘頓肋骨裂 希威森較傷墮馬的四名騎師包括策騎「君達星」的希威森、「錶之未來」的潘頓、「妙發靈機」的日籍騎師福永祐一與「肥仔叻叻」的田泰安，前三人受傷須送院救治，情況穩定；其中希威森髖部骨折、腦部輕微出血傷勢最重，幸無生命危險，須留在深切治療部觀察；潘頓肋骨裂；福永祐一則斷臂骨；三人其後所有坐騎均要易帥。田泰安因由坐騎跌下時翻觔斗無礙，不用送院檢驗；潘頓妻子趕至醫院了解丈夫傷勢；日本領事亦到醫院探望福永祐一。涉事四匹馬均受傷，經過獸醫評估後，「君達星」和「肥仔叻叻」須人道毀滅。馬會表示，一般人道毀滅由獸醫判斷，如果馬匹傷勢嚴重，特別是腳傷會影響日常生活，為減低馬匹的痛苦，會人道毀滅。「君達星」彎位衝刺失蹄跪倒事發於比賽的最後五百三十米，希威森胯下的「君達星」在彎道跟守於外疊的第三位，卻失蹄跪倒，希威森率先墮馬，潘頓策大熱門「錶之未來」緊隨其後無從走避，而在「錶之未來」右側策騎「肥仔叻叻」的田泰安也被殃及，連帶尾隨於「肥仔叻叻」的日本馬「妙發靈機」在福永祐一胯下亦成滾地葫蘆，過程不足兩秒，驚心動魄。希威森墮馬後，尾隨馬匹接連在其身上又閃又避，蹄影幢幢，尤其驚險。浪琴表香港短途錦標為現時香港賽馬會舉辦的國際一級賽，昨午二時四十分於沙田馬場舉行，途程為草地一千二百米，總獎金為二千四百萬元，包括香港代表在內共十二匹港日名駒角逐殊榮，肇事九號馬「君達星」排十二檔。該場比賽最終僅八匹馬完成比賽，由薛恩策騎六號馬「顯心星」勝出，二及三名分別是十二號蘇銘倫的「拉丁城巿」與十一號馬莫雷拉「速遞奇兵」。