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石澳泳灘現成年江豚屍

2021-12-13 列印
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　　石澳泳灘發現有江豚擱淺，人員隨即趕往調查，證實擱淺的為一條成年江豚，屍體嚴重腐爛。
　　香港海洋公園保育基金前日接報，指石澳泳灘發現一條擱淺鯨豚屍體，已嚴重腐爛。據了解，該條江豚已成年，身長約一百六十一厘米，保育基金昨已將其帶回海洋公園作詳細解剖及化驗。
　　據了解，這是本年度第三十一宗鯨豚擱淺個案。香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電一八二三熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。

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