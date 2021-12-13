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學校播南京大屠殺片 小一生被嚇哭

2021-12-13 列印
　　今日是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，教育局上月致函全港中小學校長，建議學校舉行「南京大屠殺」悼念活動及講座，包括播放紀錄片，但有家長在社交媒體投訴指，屯門的保良局香港道教聯合會圓玄小學本月初向一年級學生播放南京大屠殺片段後，部份學生恐慌嚎哭，引起家長不滿。
  教育局回應指，教育局向全港學生提供教材時，並無硬性規定所有學校無差別地向所有班級的學生播放有關真實內容。學校會按校情及專業判斷，靈活採用有關教材，於校內不同的教育環節進行相關教育活動。
　　教育局強調，已製作相關歷史專題簡報，供學校參考，教師可在看完教育局提供的資料後，按學生的年紀、心智發展和校情，選擇合適的教材或是選播合適的段落。

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