教育局回應指，教育局向全港學生提供教材時，並無硬性規定所有學校無差別地向所有班級的學生播放有關真實內容。學校會按校情及專業判斷，靈活採用有關教材，於校內不同的教育環節進行相關教育活動。
教育局強調，已製作相關歷史專題簡報，供學校參考，教師可在看完教育局提供的資料後，按學生的年紀、心智發展和校情，選擇合適的教材或是選播合適的段落。
疫情下，不少人宅在家，習慣叫外賣，令送外賣生意大旺，馬路上多了單車和電單車送外賣員，不少人為趕單，橫衝直撞。警方早前公佈今年頭半年涉送外賣的交通意外共一百九十六宗，其中二十四人嚴重受傷。本報記者在多個...
2021-12-13
台灣台北文山區的萬隆變電站，昨早懷疑變壓器故障爆炸起火，導致新北市和台北市多處地區跳電及大停電，近三十一萬戶一度受影響，同時台北文山區和信義區等地的供水亦一度異常。經搶修後，同日下午一時零七分已全部地...
2021-12-13
英國塗鴉大師班克西（Banksy）為協助四名因推倒十七世紀奴隸販子銅像而遭起訴的被告，製作一款限量版T恤，在英格蘭西南城市布里斯托（Bristol）吸引數百人排隊搶購，原本二十五英鎊（約二百五十七港元...
2021-12-13
恒地旗下的西半山堅道新盤CAINE HILL，示範單位於本周三曝光後，翌日隨即公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶型，折實平均呎價28780元，開放式戶最平折實價542.327萬元。恒基物業代理營業...
2021-12-11
市場對變種病毒Omicron的擔憂逐步減輕，惟近期新股市場的氣氛較弱，加上臨近年尾，大市觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，港股短期內仍窄幅上落，中概股或持續受壓，短期大市焦點落在聯儲局本周四公佈的議息結...
2021-12-13
英格蘭前鋒譚美阿巴謙今季加盟羅馬，迅速展現射手本色，周中歐洲協會聯賽3:2擊敗索菲亞中央陸軍梅開二度後，各賽事累積為羅馬攻入十球，已經平了波斯尼亞射手迪斯高加盟羅馬首季的入球數字。這名英格蘭射手今晚意甲勢領首都狼於主場攻陷史柏斯亞防線，不妨考慮讓球主客和讓一球「主勝」。（Now638台周二凌晨3:45直播）譚美阿巴謙今夏轉投羅馬，在前車路士領隊摩連奴的協助下表現持續進步，上場歐協聯個人梅開二度，率領首都狼3:2力挫索菲亞中央陸軍，並以C組首名晉級十六強。目前為止，阿巴謙各賽事為羅馬貢獻十個入球，平了迪斯高效力羅馬首季（一五至一六球季）的總入球數。蛻變怪獸襲史柏斯亞阿巴謙喜言...
2021-12-13
Grand Seiko為慶祝Seiko創立一百四十周年，在年初推出了鉑金版SLGH007，今天則追加玫瑰金版SLGA008，棕色表盤依然以多層次的S形刻紋來重現可看出樹木年歲的年輪模樣，但所搭載的機芯...
2021-12-09
張振朗早前公開《拳王》爆肌相，大家睇到嘩嘩聲。其實今次振朗為操這身形演好拳手「海正藍」，足足花了一年狂食增磅兼喪操，日日似活在地獄。到正式拍擂台戲，更要戒水兼要不斷打，振朗形容好似在地獄最底層，半夜瞓...
2021-12-13
由變種新冠病毒Omicron引起的新一波疫情，正在全球多個國家蔓延。醫學研究顯示，打兩劑疫苗後體內的中和抗體會被Omicron大為削弱，補多一針，才有效抵禦Omicron的侵害。為了抗擊Omicron，歐美多國正積極為民眾打第三針。香港至今錄得五宗Omicron輸入個案，不少市民以為疫情穩定，對打第三針的積極性不高。為了未雨綢繆，港府要想方設法，加快推動打第三針，並加強宣傳，扭轉公眾對補針「歎慢板」的心態。港大和中大的聯合研究發現，Omicron大幅減弱復必泰疫苗的病毒中和能力，估計對科興疫苗亦一樣。目前，打了兩針科興滅活疫苗的市民，只要過了六個月，可以隨時去接種中心打第三...
2021-12-13
昨日舉行四場香港國際賽，結果主場的港隊與客軍日本隊打成二比二，其中「金鎗六十」和「顯心星」為港爭光，分別勝出香港一哩錦標和香港短途錦標；而日本代表「耀滿瓶」再贏香港瓶，「唯獨愛你」則勇奪香港盃。其餘潘...
2021-12-13