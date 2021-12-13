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社協籲一半通關配額 撥予兩地家庭申請

2021-12-13 列印
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　　疫情下不少家庭分隔內地與香港，兩地通關在望，社區組織協會呼籲政府須每天預留不少於一半配額，讓有探親及特殊緊急需要的人士申請，又建議當局可設立計分制作為審批。
　　社協表示，有八成香港人在內地有親友，有十萬人每日往返兩地工作、居住或上學等，亦有十萬個兩地婚姻家庭等待團聚，兩地封關令不少人生活受影響，夫婦、父母、子女分隔兩地近兩年，有人甚至有親人去世亦未能奔喪，反映不同家庭長期分隔兩地的苦況，指政府應當人道處理這些個案，要求通關名額應包括非公商務及特殊緊急需要。

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